Biden cala nei sondaggi, gli americani spaccati sull'Afghanistan

(ANSA) - NEW YORK, 16 SET - Joe Biden in calo nei sondaggi, con gli americani divisi sulla sua gestione del ritiro dall'Afghanistan.

Secondo le rilevazioni di Monmouth University, il 45% approva il lavoro del presidente Usa, in calo rispetto al 54% di aprile.

Solo il 30% degli americani ritiene che il Paese sia sulla strada giusta, mentre gli interpellati sono spaccati sull'Afghanistan: il 48% ritiene sia stato bene gestito, mentre il 49% boccia le modalità. (ANSA).