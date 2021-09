Bild, un uomo si è dato fuoco nel centro di Berlino

(ANSA) - BERLINO, 14 SET - Un uomo si è dato fuoco nel centro di Berlino ad Alexanderplatz ma i vigili del fuoco sono intervenuti subito e l'uomo non è in pericolo di vita. E' stato trasportato in ospedale in ambulanza. Secondo la polizia berlinese, "non ci sono indicazioni di un atto estremista".

