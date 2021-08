Orlando, riforma politiche attive del lavoro entro settembre

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Approvare la riforma delle poiltiche attive in Conferenza Stato Regioni "entro il mese di settembre".

E' l'obiettivo che il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha condiviso con gli assessori regionali competenti in materia di politiche del lavoro per fare il punto sulla riforma che, si legge in una nota, si concretizzerà nel programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL. Un incontro "molto fruttuoso", sottolinea Orlando, che consentirà di definire "veri e propri diritti esigibili" e con "caratteristiche di uniformità in tutto il Paese" per i lavoratori che si rivolgono ai centri per l'impiego. (ANSA).