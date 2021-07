Hit parade, subito in vetta Emis Killa

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Debutto in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk, Keta Music vol. 3, il nuovo mixtape di Emis Killa, terzo capitolo della saga che ha segnato alcune delle tappe principali della carriera del rapper. Invariato il podio, con Rkomi secondo con Taxi Driver e Sangiovanni terzo con il lavoro omonimo.

Scivolano in quarta posizione i Maneskin, reduci dalla celebrazione in Campidoglio, con Teatro d'Ira - Vol. I. La band romana in vetta alle classifiche europee occupa anche la decima posizione della top ten con Chosen. Seguono, in discesa di un gradino, Madame con l'album che porta il suo nome e Fred De Palma con Unico. Stabile in settima posizione Aka 7Even con l'album omonimo. New entry all'ottavo posto Filtri + Nudo, il nuovo album di VillaBanks, seguito dai Boomdabash con Don't worry best of.

Invariata la vetta della classifica dei singoli più scaricati, guidata ancora da Blanco & Sfera Ebbasta con Mi fai impazzire, completamente rivoluzionata, invece, quella dei vinili: in testa l'hip hop di Milano Soprano di Don Joe, poi i Litfiba (Pirata), Franco Battiato (Sulle corde di Aries) e gli eterni Paul McCartney e Pink Floyd. (ANSA).