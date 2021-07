Giustizia: Dadone, Conte e Draghi sapranno mediare

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - Sulla riforma della giustizia "lascio lavorare Giuseppe Conte con il presidente del Consiglio Draghi, sono certa che si riuscirà a trovare una mediazione che sia la più importante non per la nostra forza politica, e per evitare che tanti processi vengano buttati al macero". Lo ha detto il ministro delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone a margine di una iniziativa a Napoli con il candidato sindaco Gaetano Manfredi, in riferimento a quanto detto nei giorni scorsi sulla possibilità di dimissioni di ministri M5S.

"In quel frangente - ha ricordato - si è fatta una domanda rispetto a quali valutazioni si sarebbero fatte e la risposta è stata semplicemente che si sarebbe valutato con il capo politico, quindi non era una minaccia come ho avuto modo di specificare. Trovo che sia giusto che il nostro capo politico e il Presidente del Consiglio cerchino il migliore punto di caduta". (ANSA).