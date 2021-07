Abuso ufficio: sì governo ipotesi revisione legge Severino

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il governo ha accolto un ordine del giorno al decreto Recovery presentato da Enrico Costa (Azione) in cui l'esecutivo è invitato a studiare le modifiche alla legge Severino, nel punto prevede la sospensione degli amministratori locali dopo la condanna in primo grado per abuso di ufficio.

