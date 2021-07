Ue: Mattarella, ora accoglienza sostenibile ma concreta

(ANSA) - PARIGI, 05 LUG - "Dotarsi di una politica dell'immigrazione e dell'asilo all'altezza dei valori che sono alla base del progetto di integrazione europea costituisce un obiettivo primario per la stabilità e la coesione stessa dell'Unione oltre che per poterci confrontare con i Paesi della regione in maniera credibile. Se vogliamo che questa nostra Europa continui ad assicurare prosperità e benessere dobbiamo provvederci di una strategia dell'accoglienza - sostenibile ma concreta - in sintonia con le complesse sfide dell'oggi". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento alla Sorbona. (ANSA).