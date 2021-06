Spadolini: Draghi, suo ricordo ancora esempio per Paese

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - "Nonostante la breve durata del suo incarico e la maggioranza eterogenea che lo sosteneva, Spadolini scelse di rispondere alla situazione di emergenza con un ambizioso programma di riforme", "che lui chiamò strategia dei 'piccoli passi'. Questo fornì la base per una stagione di importanti riforme istituzionali che ancora oggi dimostra la lungimiranza della sua esperienza politica. A distanza di 40 anni dalla nascita del suo Governo il ricordo di Spadolini serve ancora da esempio per tutto il Paese, per lo spirito repubblicano, l'impegno civile e l'azione riformatrice". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in un messaggio alla Fondazione Giovanni Spadolini per la 24ma edizione del Premio Spadolini Nuova Antologia.

"La fondazione Spadolini ha il grande merito di tenere vivo il ricordo di Giovanni Spadolini - aggiunge Draghi - grazie a una costante attività culturale, alla pubblicazione della Rivista Nuova Antologia e ai riconoscimenti che vengono consegnati". Draghi ricorda di aver "avuto il piacere di conoscere e apprezzare da vicino Giovanni Spadolini, di cui per un periodo sono stato collega all'Università di Firenze. Lo ricordo come uno studioso colto e attento che scelse di mettere le sue straordinarie doti umane e professionali al servizio dello Stato".