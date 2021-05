Ariana Grande sposa in casa con fidanzato agente immobiliare

(ANSA) - LOS ANGELES, 18 MAG - La pop star americana Ariana Grande ha sposato il fidanzato, agente immobiliare di lusso, Dalton Gomez nella sua casa di Los Angeles domenica scorsa, secondo quanto riportato oggi dai media statunitensi.

"E' stata una cerimonia minuscola e intima, meno di 20 persone. La stanza era piena di felicità e amore", ha detto alla rivista People un rappresentante della cantante 27enne, che ha confermato una anticipazione di TMZ.

"La coppia ed entrambe le famiglie non potrebbero essere più felici", ha detto il portavoce.

Ariana Grande aveva annunciato il suo fidanzamento con Gomez in un post su Instagram in dicembre pubblicando una foto della coppia e del suo anello di diamanti e perle con la didascalia "per sempre e poi ancora".

La coppia è stata vista per la prima volta insieme in pubblico in un video musicale di "Stuck with U", una canzone registrata per beneficienza con Justin Bieber durante il lockdown in California e lanciata all'inizio di questo mese. Il testo della canzone parla di una coppia che trascorre insieme il periodo di isolamento anti pandemia.

L'esperienza sembra avere avuto un lieto fine per l'artista di "Thanks u next" vincitrice di un Grammy. (ANSA).