Lavoro: Orlando, meglio Cig che blocco licenziamenti

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "Io credo che se ne possa discutere ma credo che piuttosto che un blocco generalizzato" dei licenziamenti "sia preferibile pensare a interventi che proroghino l'intervento in cassa per situazioni specifiche". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dopo la richiesta del segretario della Cgil, Maurizio Landini, di prorogare il blocco dei licenziamenti. "Piuttosto che su un provvedimento generale si può ragionare settore per settore, condizione aziendale per condizione aziendale, su strumenti che affrontino le situazioni dove le ferite sono più profonde". Poi "come agganciare l'utilizzo della cassa all'autorizzazione al licenziamento è un tema" in discussione "in Parlamento e possono venire fuori anche risposte che vanno nella direzione auspicata dai sindacati" . "Il governo - ha ricordato Orlando - sta costruendo una serie di strumenti, una sorta di cassetta degli attrezzi per dare le risposte a una situazione che non è uguale in tutti i settori e che non è uguale in tutte le aree del paese. Abbiamo bisogno gli accompagnare le ristrutturazioni attraverso il dialogo sociale, quindi contratti di solidarietà e contratti di espansione, abbiamo delle aziende che stanno cercando di far ripartire i processi di investimento e per questo abbiamo previsto la possibilità di un prolungamento della cassa in alcune situazioni specifiche, abbiamo poi bisogno di incoraggiare i dipendenti in cassaintegrazione e di riportarli al lavoro". (ANSA).