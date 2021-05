Dl Covid: iniziato in Aula Senato esame

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Con la relazione di Gianclaudio Bressa (Autonomie) è iniziato in Aula al Senato l'esame del dl Covid. Il provvedimento ha ottenuto questa mattina il via libera dalla commissione Affari costituzionali del Senato.

Il senatore Lello Ciampolillo del gruppo Misto ha sollevato una questione pregiudiziale che, messa ai voti, è stata respinta. E' in corso la discussione generale.

Il voto dell'Assemblea di palazzo Madama è atteso in giornata. Il provvedimento che deve essere approvato entro il primo giugno, dovrà poi passare all'esame della Camera. (ANSA).