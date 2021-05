Attacchi massicci aviazione Israele a Gaza

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Attacchi massicci dell'aviazione di Israele sulla Striscia di Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, precisando che sono entrati in azione 80 velivoli, compresi gli F-35. Un attacco "di una portata che non si vedeva da anni" In uno di questi è rimasto ucciso Iyad Fathi Faik Sharir, secondo l'esercito di Israele comandante delle unità anticarro di Hamas. (ANSA).