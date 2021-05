Morto archistar Helmut Jahn, firmò edifici hi-tech

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAG - L'archistar tedesco naturalizzato statunitense Helmut Jahn è morto in Illinois, vittima di un incidente stradale in bicicletta. Aveva 81 anni.

Noto per le sue strutture postmoderne in acciaio e vetro, si era laureato nel 1965 a Monacao, per poi trasferirsi a Chicago per studiare all'Illinois Institute of Technology. Il suo nome aveva iniziato a farsi conoscere negli anni '70 e '80, quando aveva firmato alcuni edifici a Chicago, tra cui il Thompson Center e il terminal United Airlines dell'aeroporto internazionale O'Hare. È stato anche coinvolto nella progettazione del quartier generale dell'FBI a Washington. Suoi anche il Munich Airport Center e il Sony Center a Berlino.

"E' stato uno degli architetti più inventivi e il suo impatto su Chicago non sarà mai dimenticato", il ricordo della sindaca della città Lori Lightfoot su Twitter. (ANSA).