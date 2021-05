Merkel scettica su revoca dei brevetti sui vaccini

(ANSA) - BERLINO, 06 MAG - Angela Merkel ha reagito con scetticismo all'iniziativa degli Stati Uniti di rilasciare temporaneamente i brevetti sui vaccini al fine di accelerarne la distribuzione globale. Lo riporta Süddeutsche Zeitung citando una portavoce del governo: "La protezione della proprietà intellettuale è una fonte di innovazione e deve rimanere tale anche in futuro", ha detto la fonte.

"Il fattore limitante nella produzione dei vaccini sono le capacità di produzione e gli alti standard di qualità, non i brevetti", ha aggiunto la portavoce di Merkel alla SZ. "Noi lavoriamo su più fronti su come si possa in Germania e nell'Ue, ma anche a livello globale, migliorare la capacità di produzione, e questo fanno anche le imprese coinvolte", ha concluso, sottolineando anche che la proposta degli Usa avrebbe "consistenti implicazioni per la produzione dei vaccini in generale". (ANSA).