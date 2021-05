Salvatores, dal 10 giugno 'Comedians' arriva in sala

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Sono felice di aver accettato la proposta di Luigi Lonigro e Paolo Del Brocco. Metto a disposizione delle sale il mio ultimo film, Comedians, Comici, in cui recitano, fra gli altri, Christian De Sica, Ale e Franz e Natalino Balasso. Vi comunico con gioia che sarà nelle sale da giovedì 10 giugno e spero vi terrà compagnia per tutta l'estate". Lo ha annunciato in un videomessaggio Gabriele Salvatores, durante il convegno in streaming "Ritorno al cinema" che chiude le Giornate Professionali di Cinema. "Ringrazio Salvatores e Indiana Productions che hanno accettato stamattina la nostra sfida di essere a fianco dell'industria con i fatti - ha commentato Luigi Lonigro, presidente dei distributori nell'Anica e direttore di 01 Distribution -. Sono convintissimo che l'esempio di Gabriele sarà seguito da altri colleghi italiani e che ci saranno nuove importanti sorprese". (ANSA).