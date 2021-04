Amendola: piano Ue su migranti non ci piace, duro negoziato

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Questo è un presente che dobbiamo cambiare perché non ci sono missioni europee, noi stiamo negoziando, il negoziato non è facile, non ci piace l'accordo che l'Europa sta proponendo sulle migrazioni e dobbiamo assolutamente cambiare il sistema". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola ad Agorà, aggiungendo che "non è assolutamente un tema da osservatori, è un duro negoziato e noi vogliamo che l'Europa si organizzi e si strutturi in termini di solidarietà e responsabilità nei suoi confini". "Enrico Letta - ha proseguito Amendola - ha parlato di un next generation sull'immigrazione, noi vogliamo un accordo al livello europeo, così come vogliamo, per quanto riguarda la Libia, non parlare di un generico interesse ma aiutare quel Paese, proprio adesso che è uscito dalla guerra, a far sì che tutte queste tragedie non si ripropongano nella loro drammaticità". (ANSA).