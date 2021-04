Navalny: Cremlino, non consideriamo le parole di altri Stati

(ANSA) - MOSCA, 19 APR - Il Cremlino respinge le preoccupazioni dell'Occidente per le condizioni di salute di Alexey Navalny. "Non recepiamo in alcun modo le dichiarazioni fatte dai rappresentanti di altri Stati", ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass.

In vista della mobilitazione di massa annunciata per mercoledì a sostegno dell'oppositore in carcere, il ministero dell'Interno russo ha invitato a non partecipare a manifestazioni non autorizzate. E, come riferisce l'agenzia Interfax, ha dichiarato che le forze dell'ordine "non permetteranno una destabilizzazione della situazione e prenderanno tutte le misure necessarie per mantenere l'ordine nelle regioni del Paese". (ANSA).