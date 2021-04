Covid: la Francia supera quota 100.000 morti

(ANSA) - PARIGI, 15 APR - La Francia ha superato la soglia dei 100.000 morti per Covid-19 dall'inizio della pandemia. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie.

Con circa 300 nuovi decessi annunciati da Santé Publique France, il Paese ha superato la soglia simbolica dei 100.000 nella giornata di oggi, stando ai conti ufficiali.

Superando la soglia dei 100.000, il Paese raggiunge in Europa la Gran Bretagna (127.000) e l'Italia (115.000), ma altri Paesi come il Belgio e il Portogallo continuano ad avere una mortalità più elevata della Francia considerando il numero di abitanti.

