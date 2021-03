Nomura perde 2 miliardi con hedge fund Usa e crolla in Borsa

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Il colosso bancario giapponese Nomura ha reso noto che lo scorso 26 marzo "si è verificato un evento" che potrebbe comportare "una significativa perdita" per una sua controllata Usa, generata "da una transazione con un cliente". Nomura, spiega una nota, "sta attualmente valutando l'estensione della possibile perdita e l'impatto che potrebbe avere sui sui risultati finanziari" e stima al momento di poter "reclamare un danno dal cliente di circa 2 miliardi di dollari". In Borsa il titolo è stato travolto dalle vendite, arrivando a perdere al 17%. Secondo indiscrezioni la perdita sarebbe legata all'hedge Archegos Capital Management di Bill Hwang. Nomura rimarca di avere un Cet1 del 17% e di non avere "problemi legati alle operazioni o alla solidità finanziaria".

Anche Credit Suisse, come la giapponese Nomura, ammette di aver riportato "perdite molto significative" derivanti dall'esposizione a un anonimo hedge fund Usa. Il gruppo svizzero in una nota sottolinea di non poter quantificare esattamente ancora il danno che colpirà i risultati del primo trimestre.

Nella pre apertura di Borsa i titoli di Credit Suisse stanno scendendo del 7 (ANSA).