Dl sostegni: Durigon, 5 miliardi per vaccini

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Nel decreto sostegni ci saranno per i vaccini circa 5 miliardi. Lo ha detto il sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, a Radio 24, confermando indiscrezioni di stampa. Lo stanziamento servirà per acquisto, distribuzione e produzione e per il polo vaccinale annunciato dal ministro Giorgetti. Nella prima bozza del decreto erano previsti, per vaccini e cure, 2 miliardi (ANSA).