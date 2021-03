Presidente Cei, accelerare decisioni su vaccini

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 14 MAR - "Chiediamo con tutte le nostre forze alla politica regionale e nazionale di accelerare il più possibile i processi decisionali circa i vaccini per una loro rapida somministrazione, soprattutto agli anziani e ai soggetti fragili": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nell'omelia della celebrazione eucaristica delle "24 Ore per il Signore" nella concattedrale di Città della Pieve. "La situazione drammatica in cui ci troviamo, e che coinvolge tutto il mondo, chiede a noi credenti, attraverso la voce del Santo Padre Francesco, di dedicare 24 ore di intensa preghiera a Dio Padre", ha detto il porporato.

Il cardinale Bassetti nei giorni scorsi, dopo essersi consultato con i vescovi, ha dato indicazione di mettere a disposizione per le attività di vaccinazione gli ambienti parrocchiali e di comunità religiose non riservati alla preghiera e al culto.

"Quella della vaccinazione, a livello mondiale - ha sottolineato il cardinale Bassetti -, è l'unico modo di risollevarsi da questa peste che sta colpendo il mondo. Se rimanessero zone di ombra sul pianeta circa la somministrazione del vaccino, con la velocità che questo virus ha di colpire, di trasformarsi e di propagarsi, rimarremmo tutti sotto l'incubo che possano susseguirsi altre fasi di epidemia".

Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, ha presieduto la celebrazione insieme all'arciprete don Simone Sorbaioli.

"Vogliamo pregare, oltre che per i malati - ha detto il porporato -, per coloro che li assistono, per i loro familiari e per quanti sono colpiti dalle varie criticità di questo periodo, che, oltre all'aspetto sanitario, riguardano anche la situazione del mondo del lavoro e della scuola per quanto concerne ragazzi e giovani. E infine vogliamo ringraziare il Signore per tutti coloro che, a livello di Caritas e di volontariato - ha concluso il card. Bassetti -, si stanno prodigando con generosità e competenza". (ANSA).