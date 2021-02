Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,35%)

(ANSA) - TOKYO, 26 FEB - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, seguendo l'ampia correzione degli indici azionari Usa, dopo le indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario Usa, con l'aumento dei rendimenti ai massimi in un anno, una dinamica che secondo gli investitori anticipa un aumento dell'inflazione. In apertura il Nikkei cede l'1,35% a quota 29.760,31, perdendo 407 punti, con le vendite che si concentrano sulla tecnologia in seguito al crollo del Nasdaq. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 106,30 e a 129,10 sull'euro. (ANSA).