Recovery:Bce preoccupata per lentezza,operativo senza indugi

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La Bce ha espresso "preoccupazione" per il fatto che, sebbene i leader europei avessero deciso di fornire "il più ampio pacchetto di sostegno mai finanziato dal bilancio dell'Ue", ossia il Recovery Fund, "i progressi nell'attuazione siano lenti e impegnativi". E' quanto emerge dai verbali della Bce circa l'ultima riunione di gennaio, in cui si sottolinea che deve diventare operativo "senza indugio". Per cui gli Stati membri devono "accelerare il processo di ratifica, finalizzare prontamente i loro piani di ripresa e resilienza".

