Covid: quasi 95 mila test in più, risalgono positivi e morti

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - I test per il coronavirus aumentano di quasi 95 mila unità in 24 ore - un incremento netto consueto il lunedì rispetto alla domenica - e i casi positivi in Italia risalgono sopra quota 10 mila. In aumento anche le vittime, di nuovo sopra quota 300.

Sono per la precisione 10.386 i positivi, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 7.351). I deceduti sono 336 (ieri 258).

Sono stati 274.019 i test molecolari e antigenici effettuati (ieri erano stati 179.278). Il tasso di positività odierno è del 3,8%, a fronte del 4,1% di ieri (-0,3% in 24 ore).

Calano anche i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Sono ora 2.074 le persone in rianimazione per il Covid in Italia, con un saldo giornaliero di 15 unità in meno tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle terapie intensive sono stati 154. I ricoverati con sintomi sono ora 18.463, con un calo di 52 unità.

I casi totali di coronavirus da inizio epidemia sono ora 2.739.591, i morti 94.171.

Gli attualmente positivi sono 393.686 (-4.412 nelle ultime 24 ore), i guariti e dimessi sono 2.251.734 (+14.444), in isolamento domiciliare ci sono 373.149 persone (-4.345). (ANSA).