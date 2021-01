Gregoretti:Salvini a P.Chigi, da ministro difeso mio paese

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Qui Palazzo Chigi.Pronto questa mattina al processo per 'sequestro di persona'.Da ministro ho difeso il mio paese, ridotto sbarchi e dispersi in mare, salvato vite, fatto risparmiare milioni e protetto gli italiani.Ne sono fiero". Così su twitter il leader della Lega Matteo Salvini per l'audizione a Palazzo Chigi del premier dimissionario Giuseppe Conte, per il caso Gregoretti. (ANSA).