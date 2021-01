Zingaretti a Conte,allargare maggioranza, innovare programma

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "In maniera aperta e trasparente ci si rivolge al Parlamento perché si possa definire un profilo di un allargamento possibile della maggioranza che, come detto a Conte, deve avvenire però dentro uno schema di garanzia dei contenuti e un profilo politico che dovrà essere costruito". Lo dice il segretario Nicola Zingaretti ai deputati Pd. "Questa è la condizione massima per salvaguardare la legislatura e dare una prospettiva a una stagione di rinnovamento che vogliamo continuare: purtroppo tutti i nodi della verifica sono ancora sul tappeto". Serve un "forte impianto di innovazione e di definizione di un programma di legislatura". (ANSA).