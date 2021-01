Usa: New York rescinderà contratti con la società di Trump

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - New York metterà fine a tutti i contratti con la Trump Organization. Lo annuncia il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, in un'intervista a Msnbc, nella quale spiega di attendersi dei ricorsi legali. La Trump Organization ha 17 milioni di dollari di contratti con la città, inclusi quelli relativi a due piste di pattinaggio sul ghiaccio.

