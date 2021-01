Borsa: Milano nervosa, gira a -0,2% con Ferrari, Unicredit

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Piazza Affari nervosa. La Borsa di Milano dopo un avvio positivo si appiattisce e finisce in negativo con il Ftse Mib a -0,21% (22.689 punti).

Da registrare la debolezza di Unicredit (-1,08%) su quest'ultima resta l'attenzione per l'ipotesi di m&a con Mps (+0,35%). Vendite poi su Ferrari (-1,3%) tagliata a neutral da Citi. Tra i titoli migliori Buzzi (+2,6%). In evidenza Prysmian (+1,64%) che è sopra i 30 euro, Fca (+1,45%) con l'avvio formale di Stellantis e Pirelli (+1,21%) Tra i bancari acquisti su Fineco (+1,26%). (ANSA).