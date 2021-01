L'anno che verrà, Capodanno da record per Rai1

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Capodanno più che mai davanti alla tv per questo passaggio dal 2020 al 2021 data l'assenza delle feste di piazza. Per quanto riguarda i programmi che hanno accompagnato gli spettatori alla mezzanotte, su Raiuno, L'anno che verrà, condotto da Amadeus, ha realizzato il 33,9% di share, pari a 8 milioni 152 mila spettatori. Su Canale appuntamento speciale con "Grande Fratello Vip Happy New Year" condotto da Alfonso Signorini, ottiene 2 milioni 899 mila e il 12,9% di share. Su La7, Capodanno con Propaganda, registra il 6,5% di share pari a 1 milione 440 mila telespettatori.

"Con la media di 8 milioni e 200mila spettatori e il 34 di share il Capodanno di Rai1 con "L'anno che verrà" segna un record storico - dice il direttore di Rai1 Stefano Coletta -, raggiungendo il miglior risultato di sempre in termini assoluti ovvero nel numero di telespettatori. Per brindare al nuovo anno insieme ad Amadeus e a Gianni Morandi, con la partecipazione di tanti artisti del mondo musicale, a mezzanotte erano sintonizzati su Rai1 quasi 14 milioni di italiani. Tutto questo è il riconoscimento a un lavoro appassionato e rigoroso di tutta la Rai, che ha messo in campo le sue migliori professionalità in tutti gli ambiti per realizzare il migliore degli show possibili, cercando di intercettare, in un momento complesso come quello che stiamo attraversando a causa del Covid-19, lo stato d'animo del Paese e il gusto della platea con un intrattenimento elegante e rassicurante'' Su Italia Uno, il film "Independence day" va oltre la mezzanotte e raggiunge 978.000 spettatori e il 3,9% di share. In prime time, su Rai2 Alvin superstar 3-Si salvi chi può, (2,4% - 598 mila), mentre su Rai2 la mezzanotte era con Hotel Transilvania 2,(2,3 564 mila). Su Rai3 Festival internazionale del circo (9,3% - 2 milioni 335 mila) poi mezzanotte con Rainews. Su Rete4, What woman want che va oltre mezzanotte 2,8% e 688 mila.

TV8 con Cirque du soleil, sempre oltre la mezzanotte, 1,2% e 291 mila telespettatori. Sul Nove capodanno con La Maschera di ferro, 1,3% e 329 mila telespettatori. (ANSA).