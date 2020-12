Turchia: giornalista Can Dundar condannato a 27 anni

(ANSA) - ISTANBUL, 23 DIC - Un tribunale turco ha condannato il giornalista Can Dundar a più di 27 anni di carcere con l'accusa di aiutare un gruppo terroristico e di spionaggio. Lo riportano i media locali. Il tribunale di Istanbul ha ritenuto Dundar, ex caporedattore del quotidiano Cumhuriyet prima di fuggire in Germania nel 2016. Il giornalista era finito sotto accusa per una storia su un carico di armi intercettato al confine siriano, che sosteneva fosse destinato ai ribelli siriani. (ANSA).