Covid: Meloni,Farnesina ha piano per rientro italiani da Gb?

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Tra lezioni di calcio sulla tv di Stato e vertici per il rimpasto, il Ministro degli Esteri Luigi di Maio trovi il tempo per occuparsi anche degli italiani bloccati in Gran Bretagna dopo la chiusura dei voli per l'Italia disposta dal suo collega di governo Roberto Speranza. Dalla stampa apprendiamo che ci sarebbero 40 mila nostri connazionali bloccati in Gb. Qual è il piano della Farnesina per garantire un rientro in sicurezza degli italiani? Di Maio la smetta con le passarelle e si occupi dei suoi connazionali che hanno il diritto di trascorrere il Natale con le proprie famiglie».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni (ANSA).