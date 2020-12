Eddie Murphy, con Coming 2 America il pubblico si divertirà

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "La cosa che mi ha fatto più piacere del tornare a lavorare con il cast de 'Il principe cerca moglie' è stata quella di fare un altro film bello come il primo.

Riunire tutti insieme, inclusi Arsenio Hall, Shari Headley, John Amos, James Earl Jones e tutti gli altri componenti della mia famiglia reale, e fare un film eccezionale, questa è la cosa che ho preferito". A dirlo è Eddie Murphy, protagonista di 'Coming 2 America', sequel de 'Il principe cerca moglie', che arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video il 5 marzo 2021 e di cui sono state diffuse le prime immagini.

"La cosa che mi emoziona di più - sottolinea Murphy - è che il pubblico vedrà un bel film. Abbiamo nuovi fantastici attori nel cast, tra cui Wesley Snipes, Tracy Morgan, Leslie Jones, Jermaine Fowler, KiKi Layne e mia figlia Bella Murphy, che sono davvero divertenti e che si sono impegnati al massimo. È un gran bel film e sono davvero emozionato di farlo vedere al pubblico".

Per l'attore, "questo è il momento ideale per tornare a Zamunda, perché è passato un bel po' di tempo da quando abbiamo avuto una grande commedia che si potessero godere davvero tutti.

Zamunda è un posto molto divertente, ed è proprio quello di cui il mondo ha bisogno di questi tempi".

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato. Il cast originale de Il principe cerca moglie (Coming to America) ritorna sullo schermo con King Jaffe Joffer (James Earl Jones), Queen Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) assieme al variopinto gruppo del barbiere del quartiere. A questo cast ricco di star si uniscono anche Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor, facendo di Coming 2 America una delle commedie più attese dell'anno. (ANSA).