Cinema, a fine 2023 un nuovo 'Star Wars'

(ANSA) - LOS ANGELES (USA), 11 DIC - La Disney ha annunciato ieri sera un nuovo film di 'Star Wars': sarà intitolato 'Rouge Squadron', uscirà alla fine del 2023 e sarà diretto dalla regista Patty Jenkins ('Wonder Woman').

Questo nuovo capitolo si svolgerà nel "futuro della galassia" e seguirà "una nuova generazione di piloti spaziali, che guadagneranno i loro distintivi a rischio della vita", ha rivelato Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, la società dietro la leggendaria saga lanciata nel 1977 e acquistata dalla compagnia di intrattenimento numero uno al mondo. Patty Jenkins, il cui 'Wonder Woman 1984' uscirà entro la fine del mese, sarà la prima donna a dirigere un lungometraggio del franchise di Star Wars.

Kennedy ha anche annunciato diverse nuove serie tv della saga, tra cui due derivate da 'The Mandalorian' e una dedicata al ritorno del famoso Lando Calrissian.