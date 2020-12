Recovery: Renzi,a Conte detto serve visione non task force

(ANSA) - ROMA, DEC 1 - Serve "la capacità di esecuzione per spendere bene i soldi europei: 200 miliardi che dobbiamo investire adesso o mai più. Leggo di task force, cabine di regia, nuove assunzioni, addirittura 300 consulenti da far lavorare a Palazzo Chigi. Come ho detto personalmente al premier, nel corso di un colloquio nel suo ufficio, per spendere bene i soldi europei non servono 300 consulenti, ma basta 1 governo. Non servono migliaia di progetti, ma serve una visione.

Non occorrono complicate task force, ma ci vuole la forza di chi ha un'idea e la sa realizzare". Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella sua newsletter Enews. (ANSA).