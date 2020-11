Elisabetta II, Thatcher e Diana per The Crown 4

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - E' una triade al femminile quella che domina nella quarta stagione di The Crown, il nuovo capitolo (ambientato tra il 1979 e l'inizio degli anni '90) della pluripremiata serie creata da Peter Morgan, sul regno di Elisabetta II (la sempre magistrale Olivia Colman), in arrivo su Netflix il 15 novembre. In una realtà dove le donne forti non mancano, dalla sorella della regina Margaret (Helena Bonham Carter) alla figlia Anna (Erin Doherty), irrompono nella storia due personalità che hanno segnato la storia della parte finale del '900, la principessa Diana (Emma Corrin) e Margaret Thatcher (una straordinaria Gillian Anderson, che sicuramente rivedremo in lizza per tutti i principali premi di stagione) .

Corrin, già messasi in luce con la serie Pennyworth, si rivela all'altezza della sfida. Aiutata dalla grande somiglianza con la principessa del Galles, riflette il misto di fascino, ingenuità e intelligenza istintiva della Diana 18enne che la porta a conquistare il favore della famiglia reale nel primo incontro ufficiale, a Balmoral. La quarta stagione traccia anche l'evoluzione della personalità di Diana, che comprende ancora prima del matrimonio con Carlo (Josh O'Connor) il pericolo rappresentato da Camilla e fatica ad adeguarsi ad un'etichetta di corte 'rigida e vetusta'. Tuttavia la giovane principessa non si lascia schiacciare.

Ancora più riuscita, la camaleontica performance di Gillian Anderson, dalla camminata alla parlata alla postura, per Margaret Thatcher. L'attrice incarna con autorevolezza e tracce di vulnerabilità una donna che si sente costantemente messa in discussione da una politica maschilista classista.

Un periodo di trasformazione pronto a culminare negli shock mediatici, tra scandali e lutti collettivi, degli anni successivi, che vedremo raccontati da The Crown 5 e 6. Ultimi due capitoli per i quali si avrà l'ultimo cambio di cast, con Imelda Staunton per la Regina, Jonathan Pryce per Filippo, Lesley Manville per Margaret, Elizabeth Debicki per Diana e Dominic West per il principe Carlo. (ANSA).