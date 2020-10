(ANSA) - MOSCA, 22 OTT - La leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya si è detta "davvero felice" che il Premio Sakharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo sia stato assegnato quest'anno all'opposizione democratica in Bielorussia. "Questo non è un mio premio personale, è un premio per il popolo bielorusso", ha dichiarato Tikhanovskaya durante una visita a Copenhagen.(ANSA)