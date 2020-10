Scuola: sindacati, è al capolinea

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Abbiamo la necessità di rappresentare alla ministra Azzolina i problemi e vorremmo sapere cosa sta accadendo nelle scuole: ad oggi non abbiamo potuto incontrare i rappresentanti del Ministero intorno a quel tavolo per la sicurezza che era stato previsto e non abbiamo ricevuto i dati sui contagi a scuola, nè sappiamo quanti sono i casi nelle scuole, non sappiamo quanti sono i docenti nominati nè quante risorse covid sono state impiegate. Il messaggio è: 'la scuola è al capolinea', ovvero comincia a essere stanca, non solo perchè i mezzi di trasporto sono insufficienti ma perchè c'è assenza di dialogo. Chiediamo alla ministra di scendere e di confrontarsi, la realtà ci mette in evidenza tante difficoltà, non ultimo un concorso che nasce sotto i cattivi auspici: molti territori stanno chiudendo i confini". Così la segretaria della Cisl scuola Maddalena Gissi alla conferenza stampa indetta dai sindacati della scuola Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda. (ANSA).