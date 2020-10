Def: D'Incà, numeri ci sono a Camera e Senato

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Abbiamo avuto delle problematiche a livello di maggioranza, sono mancati 45 deputati nel voto, un numero che mette in difficoltà qualsiasi maggioranza. I numeri questa settimana ci sono, sia alla Camera che al Senato, ma in una situazione di questo tipo serve una responsabilità comune di tutte le forze politiche a comprendere che un conto è affrontarsi in una situazione normale e invece al momento attuale basta che scoppi un caso, oggi pomeriggio ce ne sono due, per mettere in difficoltà il voto". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, intervistato a Sky Tg 24. (ANSA).