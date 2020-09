Crimi, leadership? Decide base, c'è voglia collegialità

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Ci sarà un nuovo capo politico o un gruppo dirigente? "Non spetta a me deciderlo,sarà la nostra base, l'assemblea degli iscritti a farlo. Quello che percepisco dagli incontri che ho avuto è la voglia che ci sia una collegialità nelle scelte. Una collegialità che possa interpretare gli umori di varie anime e possa trovare una sintesi. E' il modo ideale di prendere decisioni che siano già in sè una sintesi del M5S". Lo dice, ospite del L'Intervista su Skytg24, il capo politico M5S Vito Crimi. (ANSA).