India: Apple apre primo store online per vendita diretta

(ANSA) - NUOVA DELHI, 23 SET - Apple ha lanciato oggi in India il suo primo store online, attraverso il quale venderà direttamente ai clienti.

L'azienda di Cupertino è presente nel paese da 20 anni, ma l'apertura di oggi segna una pietra miliare per i suoi progetti di espansione in uno dei mercati più estesi del mondo. Il produttore dell'iPhone ha anche annunciato che inaugurerà il suo primo negozio entro il 2021.

Fino all'anno scorso, la Apple, come di tutti gli altri produttori stranieri non aveva il permesso di gestire negozi diretti se non utilizzava almeno il 30 per cento dei materiali grezzi prodotti localmente: i numerosi negozi con la mela in India erano dunque di proprietà di indiani. Il requisito è stato cancellato nel 2019, quando il governo ha approvato regole più favorevoli agli investimenti stranieri.

Per contenere i prezzi degli iPhone, proibitivi se paragonati agli smartphone della concorrenza, Apple dal 2017 ha iniziato a produrli nel paese, e, recentemente, ha anche annunciato la produzione nel subcontinente dell'iPhone 11.

Il lancio di oggi segna un timing perfetto: coincide infatti con l'inizio della stagione degli acquisti in vista di Diwali, la "festa delle luci": nelle prossime sei settimane l'India si scatenerà nello shopping. E il Covid faciliterà, in tutti i settori merceologici, la preferenza per le compere online.

(ANSA).