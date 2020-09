Coronavirus: Gb supera i 6.000 contagi, 37 i morti

(ANSA) - LONDRA, 23 SET - Nuovo picco da maggio dei casi di coronavirus nel Regno Unito secondo i dati giornalieri diffusi oggi dal governo, che certificano altri 6.178 contagi contro i quasi 5.000 di ieri. Stabile invece - alla vigilia dell'entrata in vigore delle nuove restrizioni annunciate ieri da Boris Johnson - la conta dei morti (37 nelle ultime 24 ore come ieri), nonché il totale dei ricoveri nazionali in terapia intensiva, fermo a 181.

Circa 220.000, infine, i test quotidiani eseguiti, fino a una somma di oltre 19 milioni dall'inizio della pandemia. (ANSA).