Amore tra i fossili tra Kate Winslet e Saoirse Ronan

(di Alessandra Baldini) (ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Un amore saffico sboccia tra i fossili tra Kate Winslet e Saoirse Ronan: "Ammonite", il nuovo film del regista britannico Francis Lee di cui e' appena uscito il trailer, esplora la relazione immaginaria tra la paleontologa realmente esistita Mary Anning (la Winslet) e un altra donna, Charlotte Murchison, interpretata dalla Ronan.

Gia' in odore di Oscar, il film avrebbe dovuto debuttare a Cannes: dopo la cancellazione del festival sulla Croisette, sara' invece presentato in settembre a Toronto e in ottobre al Film Festival di Londra.

La Anning, vissuta nel Dorset nella prima meta' dell'Ottocento, fu snobbata dagli scienziati dell'epoca e solo piu' di recente e' stato riconosciuto il valore delle sue scoperte. Lee, diventato famoso nel 2017 con la love story gay "La Terra di Dio", era stato criticato l'anno scorso dopo aver rivelato il soggetto di "Ammonite" da una discendente della paleontologa, Barbara Anning, che aveva definito la trama "sensazionalistica" perche' "non ci sono prove che Mary fosse lesbica". Lee aveva difeso la sua scelta su Twitter: "Dopo aver assistito alla storia gay rettificata di routine attraverso la cultura, e dal momento che non c'e' alcuna prova che la Anning abbia avuto relazioni eterosessuali, dovrebbe essere permesso vederla all'interno di un altro contesto".

Il suo film, aveva precisato il regista, non era una biografia per immagini: prendendo spunto dalla vita della scienziata, voleva essere una ricerca sulle relazioni tra persone delle stesso sesso nel diciottesimo secolo. (ANSA).