Un minuto di silenzio in Aula al Senato per Zavoli

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Un minuto di silenzio, poi l'applauso: l'Aula del Senato ha voluto ricordare così, in apertura di seduta, Sergio Zavoli, scomparso martedì sera all'età di 96 anni.

"E' stato un giornalista e scrittore di incredibile talento e brillante intelligenza, tra i più vivaci e importanti narratori della nostra storia", ha detto la presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha sottolineato "il grande dispiacere personale, di tutti i senatori e dell'amministrazione per non aver potuto allestire, a causa delle severe misure di sicurezza sanitarie, la camera ardente qui in Senato per tributargli l'ultimo saluto".

Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha ricordato Zavoli come "un gigante, umano, professionale e politico", mentre il presidente della Vigilanza Rai, Alberto Barachini, ha chiesto - a nome di tutti i rappresentanti dei gruppi della bicamerale - di dedicare al giornalista scomparso l'aula in cui si riunisce la commissione. Richiesta subito accolta con favore da Casellati. (ANSA).