Emmy, prime due candidature per Apple tv e Disney +

(ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - Apple Tv e Disney+ hanno ricevuto le loro prime nomination agli Emmy rispettivamente per le serie "Morning Show" e "Mandalorian". L'annuncio è arrivato oggi sul sito dei premi che rappresentano l'equivalente degli Oscar per la tv.

Tra le altre "prime volte", l'irriverente show di Hulu "Ramy" ha conquistato la prima nomination a un Emmy per una sitcom musulmano-americana. Ramy Youssef, il co-creatore e la star della serie, è tra i candidati ai premi per il miglior attore comico che verranno assegnati il 20 settembre sulla Abc. Ramy, arrivato alla seconda stagione in maggio, segue le avventure dell'egiziano-americano Ramy Hassan (Youssef) alle prese con la fede islamica e la vita quotidiana di un millennial nel New Jersey. Candidature ai premi sono arrivati per Olivia Coleman in "The Crown", alle due attrici di "Killing Eve" Sandra Oh e Jodie Comer e a Cate Blanchett per "Mrs. America". Tra gli show in lizza anche la seconda stagione di "Succession", la miniserie "Watchman" con Regina King, "Schitt's Creek", "Unbelievable", "Unorthodox" (la cui protagonista Shina Haas ha vinto una nomination come attrice in una serie limitata) e "Handmaid's Tale". (ANSA).