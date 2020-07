Coronavirus: India, quasi 30 mila nuovi casi in 24 ore

(ANSA) - NEW DELHI, 15 LUG - Nelle ultime 24 ore l'India ha registrato un nuovo record di incremento giornaliero dei nuovi casi di coronavirus, con 29.429 nuovi positivi: lo ha comunicato questa mattina il Ministero alla Sanità. Nello stesso giorno ci sono stati 482 decessi.

Il totale dei casi nel paese sale così a 936.181, che comprende 592.031 pazienti guariti e 319.840 pazienti attivi.

Ieri sono stati effettuati 320.161 test; il Ministero informa che in ventidue dei trentacinque, tra stati e unioni territoriali del paese, vengono eseguiti 140 test al giorno per milione di abitanti, secondo le raccomandazioni dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità.

I due stati del Maharashtra e Tamil Nadu contano da soli il 50% del totale dei casi attivi, seguiti dal Karnataka che ne vede l'8%.

L'India è al terzo posto al mondo per dati assoluti, dopo Stati Uniti e Brasile. (ANSA).