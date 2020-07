Coronavirus: Bernini,stop logica pieni poteri a Conte

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Conte ritiene ragionevole prorogare lo stato d'emergenza per tutto il 2020, in vista di una seconda ondata di Covid, ma sarebbe irragionevole pensare di replicare il modello di governo del Paese a colpi di Dpcm, con la totale esclusione del Parlamento da scelte che attengono alle libertà costituzionali. Invece di pianificare nuovi pieni poteri per sé, il premier si preoccupi di controllare i confini per scongiurare l'arrivo di focolai dall'estero, e di approntare misure in grado di far ripartire l'economia". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

