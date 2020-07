Borsa: Tokyo apre in lieve rialzo, 0,30%

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Hanno aperto in lieve rialzo gli scambi azionari alla Borsa di Tokyo, spinta dall'esito positivo di Wall Street ma frenata allo stesso tempo da fattori commerciali e valutari.

L'indice Nikkei 225 è salito nei primi scambi della giornata dello 0,30 per cento (66,48 punti) a quota 22,505,13, mentre l'indice Topix non ha quasi registrato variazioni: +0,07 punti a 1.557,16. Il dollaro ha recuperato 107,20 yen nei primi scambi asiatici, contro 107,25 yen a New York. Resta comunque alto il rapporto yen-dollaro, che scoraggia le esportazioni.