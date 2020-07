Dombrovsky, in autunno valuteremo patto

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Il Fiscal board, il gruppo di esperti indipendente che vigila sull'applicazione delle regole del Patto di stabilità, ha raccomandato oggi alla Commissione di rivedere al più tardi la prossima primavera lo stop temporaneo delle regole. "E' in linea con quello che pensiamo", ha detto il vicepresidente Valdis Dombrovskis, spiegando che "non abbiamo fissato un calendario per disattivare la clausola, perché l'incertezza è troppo grande, ma ci torneremo in autunno per prendere decisioni allora o in primavera". Una linea condivisa dal presidente dell'Eurogruppo, il portoghese Mario Centeno.

Qualche mese fa abbiamo "giustamente" attivato la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità, "ma dovremmo ora ritornare alle regole 'da manuale'", e "presto dovremo ritirare ciò che voleva essere temporaneo". Però "sarà necessario un ritorno graduale" ha detto Mario Centeno, al think tank Bruegel.

"Dobbiamo rimanere cauti" però, perché "in un contesto di incertezza e ripresa disomogenea una stretta sui bilanci prematura può minare gli sforzi del passato", ha aggiunto.

primavera". (ANSA).