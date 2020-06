Hong Kong: Lam ringrazia la Cina, tornerà la stabilità

(ANSA) - PECHINO, 30 GIU - La governatrice di Hong Kong Carrie Lam esprime "i più sentiti ringraziamenti" alla Cina per aver valutato le opinioni di governo e settori della comunità locali, e "preso in considerazione la situazione pratica" della città nel processo di elaborazione della legge" sulla sicurezza nazionale. In una lunga nota, Lam si dice "incoraggiata dal forte sostegno pubblico" e fiduciosa che "i disordini sociali che hanno turbato la gente di Hong Kong per quasi un anno si allentino" con il ripristino della stabilità, il ritorno allo sviluppo economico per migliorare il sostentamento delle persone. (ANSA).