Covid: solo 6 vittime, è il nuovo minimo

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Sono 126 i nuovi contagiati da Coronavirus, in flessione rispetto a ieri quando erano stati 174. Di questi 78 sono in Lombardia, pari al 61,9%. Il numero totale dei casi sale così a 240.436. Le vittime invece fanno segnare un nuovo minimo a quota 6, dopo le 22 di ieri, una sola delle quali in Lombardia. I tamponi sono appena 27.218 nelle ultime 24 ore. Solo 4 regioni fanno registrare nuove vittime: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. In 8 regioni non si registrano invece nuovi positivi: Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria e Molise, così come in Trentino. Diminuiscono di 2 i pazienti in terapia intensiva: sono 96, di cui 43 in Lombardia. In 9 regioni e nella provincia di Trento non ci sono più ricoverati in rianimazione. In Lombardia mascherine obbligatorie all'aperto fino al 14 luglio, ma calcetto e sport di contatto tornano dal 10, così come le discoteche all'aperto. In Veneto tamponi obbligatori per le badanti da Paesi extra Ue.